ゲーム『ウマ娘』は24日でリリース5周年を迎える。「ウマ娘プリティーダービー」ぱかライブTVVol.62が22日に公式YouTube「ぱかチューブっ！」で放送され、14年ジャパンC覇者エピファネイアがウマ娘となり、ビジュアルが発表された。エピファネイアは14戦6勝。父シンボリクリスエス、母シーザリオでG1を2勝した。父シンボリクリスエス、母シーザリオとも既にウマ娘となっており、血統表の父母と産駒が全てキャラクターにな