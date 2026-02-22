なんとなく気も合うし、一緒にいると居心地が良いし、といった理由から友達関係から恋人関係に発展するカップルは少なくありません。でも、中には「友達関係のままの方が良かった」と感じる女性もいる模様。そこで今回は、男友達と恋人関係になって「後悔したポイント」を紹介します。恋愛感情ではなかった友達としては良い人だけど、彼氏としては…。いざ交際を始めてみて、そういう気持ちになってしまう女性は少なくありません。