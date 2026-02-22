ボートレース住之江の7日間シリーズ「BTS大和ごせ12周年記念トランスワードトロフィー」が、22日に開幕した。今節は26日の5日目11Rまで予選が行われる準優勝制だ。初日9R、吉川昭男（53＝滋賀）はいきなりの絶好枠だったが、強力パワーの藤山翔大に伸び捲りを浴びて凡退…。厳しい5着発進となった。ただ、エンジン的には「伸びはいい人には負けるけど、数字（2連対26.5％。前検時）以上には動いてますよ。もう最後やし大きく