ゲーム『ウマ娘』は24日でリリース5周年を迎える。「ウマ娘プリティーダービー」ぱかライブTVVol.62が22日に公式YouTube「ぱかチューブっ！」で放送され、香港でG1クイーンエリザベス2世Sを制したルーラーシップがウマ娘となり、ビジュアルが発表された。ルーラーシップは20戦8勝。母エアグルーヴ、産駒のキセキも既にウマ娘となっている。デビューから1着、1着以外、1着…と6回繰り返す特徴的な戦績。そのためかそうで