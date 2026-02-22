記者会見するミラノ・コルティナ冬季五輪組織委のマラゴ会長＝22日、イタリア・ミラノ（共同）【ミラノ共同】ミラノ・コルティナ冬季五輪の組織委員会は22日、ミラノのメインプレスセンターで大会総括の記者会見を行い、マラゴ会長は国際オリンピック委員会（IOC）から高く評価されたとして「困難はあったが、みんな満足している」と成功を強調した。チケットは総数の88％に当たる130万枚が売れたと説明。追加競技として採用さ