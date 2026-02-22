「食べる量はそれほど多くないのに、なぜか体が重い」。そんな違和感を抱えていたVさん（42歳・経理）。間食も控えめで、特別な暴飲暴食をしているわけでもない。それでも体重はじわじわ増え、食後の眠気やだるさも気になっていたそうです。そこで見直したのが“食べる量”ではなく“食べる順番”。それが３ヶ月で−２kgという変化につながったといいます。最初に食べるものを変えるだけで、体の反応が違うVさんが始めたのは、急激