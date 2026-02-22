２２日午後８時２０分頃、東京都墨田区押上の東京スカイツリーで、「エレベーターに閉じ込められた」と１１９番があった。警視庁本所署によると、エレベーター１機が地上約３０メートルで止まり、乗っていた２０人が閉じ込められているという。エレベーターは一時、急降下したとの情報もあり、同署や東京消防庁が救助活動を進めている。