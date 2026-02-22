クラシックのトライアルがスタート。阪神競馬場では3月1日に桜花賞への最重要ステップとなるチューリップ賞（芝1600メートル）が行われる。ウオッカ、ブエナビスタといった名牝が過去の勝ち馬に名を連ねている。主役はアランカールだ。新馬、野路菊Sと難なく2連勝。1番人気に推された前走阪神JFは5着に敗れたが最後方から直線、外を回って、よく脚を使っている。悲観する必要のない敗戦だ。母は16年オークス馬シンハライト。母