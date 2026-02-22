食事も運動も頑張っているのに、思うほど体が変わらない。一方で、同じように努力して、きちんと結果につなげている人もいます。この違いは意志の強さではなく“我慢の使い方”にあるんです。一気に削りすぎている頑張り屋さんほど、極端に減らします。糖質も甘いものも外食も一気に制限。その負荷に体は防御反応を起こし、代謝が落ちやすくなることがあります。頑張った分痩せられる人は、極端に削ったりはしていないケースが多い