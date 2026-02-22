2026年1月24日（土）に東武鉄道の『DL大樹とちぎグルメ号』が運行されました。これは2025年9月に運行した『DL大樹で行く栃木の魅力発見グルメツアー』に続く第2弾『DL大樹で巡るいちご王国とご当地グルメ満喫ツアー』を、東武線栃木駅から東武日光駅までディーゼル機関車が牽引するDL大樹に乗り、さまざまなご当地グルメやスイーツ、お酒も満喫できるツアーです。さらに今回は「いちご王国」プロモーションとのコラボレーションも