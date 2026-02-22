運動不足や食べ過ぎによって「腰周りに贅肉が付いていく一方…」という方は少なくないと思います。そう自覚しているなら、効率の良いエクササイズで細見えするウエスト周りを取り戻していきたいもの。そこでおすすめがヨガの簡単ポーズ【パリヴリッタ・トゥリコーナ・アーサナ】です。腰周りの引き締めはもちろん、下半身や腕周りの引き締め効果も期待できます。🌼体重60kg→49kg＆ウエスト−５cm。アラフォー編集