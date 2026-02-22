SNSでインラインスケート挑戦ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートでは団体銀メダルを皮切りに、りくりゅう、鍵山優真、佐藤駿、坂本花織、中井亜美とメダルラッシュ。大いに盛り上がった。そんな中で、いまだファンの心に強く残り続ける、浅田真央さんの最新の姿が注目を集めている。浅田さんが登場したのは、「クリヤマホールディングス」の公式インスタグラムだった。コーポレートアンバサダーを務めており、テレビC