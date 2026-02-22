ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪は22日、カーリング女子決勝が行われ、スウェーデンが6-5でスイスを下して金メダルを獲得した。NHKのスタジオでは、前回北京五輪で日本代表として銀メダルを獲得した解説・吉田知那美（ロコ・ソラーレ）が号泣。「どんなキャリアだったとしても、どんなライフイベントがあったとしても、強い友達4人が集まればオリンピックの金メダルをもう1回獲れるんだというのを見せてもらって、