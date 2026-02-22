◆ミラノ・コルティナ五輪▽ノルディックスキー距離・女子５０キロクラシカル（２２日、イタリア・テゼーロ）ノルディックスキー距離女子の女子５０キロクラシカルが行われ、２大会連続出場の土屋正恵（弘果ク）は２３位に終わった。大会は最終日を迎え、日本選手の出場は同種目で終了。ミラノ・コルティナ冬季五輪は、１７日間の熱戦を終えて、２２日午後８時（日本時間２３日午前４時）からベローナ市街の古代ローマ時代の円