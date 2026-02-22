春の中山開幕日の2月28日は電撃6F重賞「第21回オーシャンS」（芝1200メートル）がメインで行われる。1着馬には高松宮記念（3月29日、中京）の優先出走権が与えられる重要なステップレースだ。今年はスプリント界の強豪が集結した。注目は24年スプリンターズS優勝馬ルガルと、23年スプリンターズS優勝馬ママコチャのG1馬対決だ。ルガルは一時リズムを崩していたが、2走前の京阪杯は59キロを背負って2着、前走・阪神CはレコードV