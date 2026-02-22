ゲーム『ウマ娘』は24日でリリース5周年を迎える。「ウマ娘プリティーダービー」ぱかライブTVVol.62が22日に公式YouTube「ぱかチューブっ！」で放送され、G1を2勝したローズキングダムがウマ娘となり、ビジュアルが発表された。ローズキングダムは25戦6勝。09年朝日杯FS勝利。20年ジャパンCは1位入線のブエナビスタが2着降着となり、繰り上がりで制した。曽祖母ローザネイ、祖母ロゼカラー、母ローズバドと馬名にバラ関