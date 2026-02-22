ゲーム『ウマ娘』は24日でリリース5周年を迎える。「ウマ娘プリティーダービー」ぱかライブTVVol.62が22日に公式YouTube「ぱかチューブっ！」で放送され、G1を3勝したロゴタイプがウマ娘となり、ビジュアルが発表された。ロゴタイプは30戦6勝。12年朝日杯FS、13年皐月賞を制すなど早い時期から活躍したが、6歳となった16年安田記念も勝つなど長く活躍した。古きよきものを深く愛し、馬名からの連想か手書き看板を家業と