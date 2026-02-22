男子4人乗りで金メダルを獲得したドイツB＝コルティナダンペッツォ（共同）22日のボブスレー男子4人乗りの3、4回戦はドイツB（ロホナー、マルギス、ウェンツェル、フライシュハウアー）が合計タイム3分37秒57で優勝した。ドイツAが2位、スイスAが3位。日本選手は両種目とも出場しなかった。（共同）