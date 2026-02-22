冬の東京開催がフィナーレを迎え、今週から4月の皐月賞まで関東主場は中山に移る。開幕週の日曜メインは伝統の古馬G2「第100回中山記念」。距離、コースとも高い適性を感じさせるレーベンスティールに注目だ。「中山」で23年セントライト記念＆24年オールカマー、「芝1800メートル」で24年エプソムC＆25年毎日王冠と、それぞれ重賞2勝の実績。中山の芝1800メートルは申し分のない舞台で重賞5勝目の期待が懸かる。3歳時にオーク