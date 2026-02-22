レアル・マドリードは22日、MFダニ・セバージョスのメディカルレポートを報告。検査の結果、同選手が右足ヒラメ筋の筋肉損傷と診断されたことを発表し、今後も回復状況を見守っていくと伝えた。ラ・リーガ第25節が21日に行われ、レアル・マドリードは敵地でオサスナと対戦した。73分にヴィニシウス・ジュニオールの得点で追いついたものの、90分に勝ち越しゴールを献上し、1−2で敗戦。リーグ戦での連勝は「8」で止まることに