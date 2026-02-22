「100日後に退職する47歳」1日目【漫画】本編を読む連日の残業、時には徹夜、そして休日出勤。クライアントの厳しい要望に応えつつ、バグを潰してはテストを繰り返す日々。心臓が痛くなるほどのプレッシャーの中、身も心もボロボロになりながら、なんとか納期に間に合わせた。しかし、会社から告げられたのは「総合的な評価が低いから、今期のボーナスはなし」という非情な言葉だった――。今回は、理不尽な職場に見切りをつけ、転