【明治安田J1百年構想リーグ】鹿島アントラーズ 2−0 柏レイソル（2月21日／メルカリスタジアム）【映像】「大根役者」の狡猾な時間稼ぎ鹿島アントラーズのMF荒木遼太郎が見せた、交代時の“一悶着”と“大根芝居”がファンの爆笑をさらっている。鹿島伝統の勝利への執着心やマリーシア（ズル賢さ）を体現した時間稼ぎと、相手とのまるで小芝居のようなやり取りにツッコミが殺到した。2月21日の明治安田J1百年構想リーグ第2節