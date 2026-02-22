『夜行堂奇譚4』（立藤灯：漫画、嗣人：原作/KADOKAWA）第47回【全48回】【漫画】『夜行堂奇譚（1〜4巻） 』を第1回から読む県庁で働く大野木龍臣は、オカルトを否定するまじめな公務員。しかし、突然の辞令で怪異絡みの案件を扱う「特別対策室」へ異動を命じられる。異動後の初仕事として前任者の捜索を始めるが、手掛かりはゼロ。専門外の仕事に困惑する大野木は、噂に聞いた奇妙な骨董店を訪れ、そこで右腕の無い青年・桜千早と