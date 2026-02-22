ソフトバンク・小久保裕紀監督（５４）がホークス勢の躍動に目を細めた。２２日は第６回ＷＢＣに臨む野球日本代表「侍ジャパン」との壮行試合（ひなたサンマリンスタジアム宮崎）。敵となった看板選手たちの活躍に目を細めた。この日、日本代表の１番を務めた近藤健介外野手（３２）は２安打を放ち、１３得点を挙げた侍打線を活性化させた。また２番に入った周東佑京外野手（３０）も１安打１四球と充実の内容で存在感を見せた