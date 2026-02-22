22日午後8時すぎ、東京・墨田区にある東京スカイツリーのエレベーターが緊急停止するトラブルがあり、乗っていた22人が現在も閉じ込められています。警視庁などによりますと22日午後8時15分ごろ、墨田区にある東京スカイツリーで「エレベーターがとまった」と110番通報がありました。東京スカイツリータウンによりますと天望デッキと5階のフロアを結ぶエレベーター4台のうち2台が、降下中に高さおよそ30メートルの位置で緊急停止し