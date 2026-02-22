日本コロムビアグループが２２日、東京・南青山でＡＩを活用したクリエーティブコンテスト「コロテック」の審査発表会を開催し、戦後を代表する歌手・美空ひばりさんの息子でひばりプロダクション社長の加藤和也氏（５４）が審査員として参加した。コンテストは芸能生活８０周年を迎えるひばりさんの代表曲「川の流れのように」の公式ミュージックビデオを制作するもの。応募から選考された３０組４８人が参加し、最優秀賞に男