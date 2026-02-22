子育ては山あり谷あり。反抗期もなんとか乗り越え、わが子が無事就職して結婚したとなれば、親としては肩の荷が下りた気持ちになるでしょう。わが子が就職、結婚。子育てが一段落したところで、嫁からの連絡が大学を卒業して大手企業に就職、20代後半に結婚した息子さんのいる方から、ママスタコミュニティに投稿がありました。「これでひと安心」となった頃、息子さんの妻から連絡が来るようになったといいます。『嫁から来るのは