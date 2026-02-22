静岡県富士宮市のオフロードバイクのコースで、2人がけがをする事故がありました。 2月22日午前9時半頃、静岡県富士宮市でオフロードバイクの大会があり、出場予定だった35歳の男性がレース前の練習でバランスを崩し、その際にバイクが急加速したことでガケから約5メートル転落し、左大腿部を骨折する重傷を負いました。 またこの事故で、男性が運転していたバイクと接触した17歳の高校生が、右足