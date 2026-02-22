明日は一体どんな1日になるでしょうか？あなたの明日の運勢を、血液型別にみていきましょう！A型の運勢……★☆☆☆☆あなたの無責任な行動が周囲の反感を買いそう。説明不足になりがちなので、なるべく会話を増やし、食生活もだらだらと食べ続けてしまうかも。B型の運勢……★★★★☆小さな気配りができる日。あなたの評価もぐんとアップします。集中力が高まっているので、少し難しい課題に取り組むのに適しています。O