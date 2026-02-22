巨人と広島でプレーし、昨季限りで現役を引退した長野久義氏（41＝巨人編成本部参与）が22日、自身がパーソナリティーを務めるTOKYOFM「SGCpresents長野久義ElDorado〜新・黄金時代〜」（日曜前8・00）に出演。意外な私生活の一部を明かした。リスナーから届いたアウトドア派かインドア派かという質問に「僕は…前日飲み過ぎなければアウトドア派なんすけど。前の日飲み過ぎたなって日は家にずっといます」と条件に