22日の新潟県内は季節外れの暖かさとなり、5月中旬並みの気温となるところもありました。22日午後の新潟市中央区。暖かい日差しが降り注ぐ中、散歩に出かける家族などの姿が多く見られました。高気圧に覆われ、県内各地で気温が上がり、最高気温は上越市大潟で19.7℃と5月中旬並みに。新潟市中央区などでも5月上旬並みとなりました。気象台は融雪による土砂災害などへの注意を呼びかけています。