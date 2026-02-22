フィギュアスケートの元世界王者で、プロスケーターの宇野昌磨さん（２８）が２２日、都内で人気ゲーム「ＡｐｅｘＬｅｇｅｎｄｓ」を使用した特別イベントに参加した。男子シングルでは１８年平昌五輪で銀メダル、２２年北京五輪で銅メダルを獲得した競技の実績はもちろん、ゲーム好きでも知られる宇野さん。イベントでは圧巻のゲームの腕前を披露した。「趣味を超えて形になっている。今後も続けたい」と楽しげだった。ゲ