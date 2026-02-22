気象予報士の山神明理さん（37）が22日、自身のインスタグラムなどを更新し、今春から小学校教員に復帰することを報告した。「春からは小学校の教員に戻ります」と報告し、「天気予報をご覧下さった皆様関わって下さった全ての皆様に感謝の気持ちでいっぱいです思いがけず10年近く気象キャスターをさせて頂きました皆様と過ごせた日々はかけがえのない宝物です！」と感謝のメッセージ。「おかげさまで色々な経験をさせ