プロテニスプレイヤーの園田彩乃（30）が20日、Instagramを更新。タクシー運転手に扮したレアショットを公開し、大きな反響を呼んでいる。 【画像】園田彩乃「セクシー過ぎる」黒ヒモビキニの破壊力豪快”爆飲みネキ”ショットに「むしろ格好良い」 投稿された写真は、タクシーの前で可愛らしい笑顔を浮かべる園田のソロショット。普段のスポーティなウェア姿から一転、スーツに白シ