【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ねぐせ。が、2月22日に配信リリースした新曲「一生僕ら恋をしよう」のMVをYouTubeに公開した。 ■散りばめられた「花束が似合う君へ」と連動したシーンにも注目 「一生僕ら恋をしよう」は、そのタイトルのとおり“永遠の愛”を歌ったラブソング。シングル曲としては初めてGt.なおやが作詞作曲を手掛け、「宇宙で一番あったかいバンド」と標榜する彼らの魅力がたっぷり詰ま