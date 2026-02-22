中国メディアの斉魯晩報は20日、金の価格が上昇する中、韓国ではビーチでの「金探し」熱が高まっているとする記事を配信した。韓国の中央日報の報道として伝えたところによると、江原道東海市の望祥海岸では、気温が3度にまで下がり激しい風も吹く中、車のハンドル状の丸い物体が付いた長い棒と穴があいたスコップを手にし、プラスチック製の容器を腰につけた4人の大人が、「ピピ」と音が鳴ると腰を曲げて何かを拾っていた。4人は