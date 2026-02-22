◇ミラノ・コルティナ冬季五輪最終日女子ハーフパイプ決勝（2026年2月22日リビーニョ・スノーパーク）悪天候のため一日延期されたフリースタイルスキーの女子ハーフパイプ決勝で、谷愛凌（22＝中国）が2連覇を達成した。前回22年北京大会でハーフパイプとビッグエアの2冠に輝いた谷愛凌は今大会、ビッグエアとスロープスタイルはいずれも銀メダル。出場3種目目で金メダルを手に入れた。12人が進出（1人棄権）した決勝