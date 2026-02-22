大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ女子）の第3節と第11節の未消化分の試合が、21日（土）から22日（日）にかけて行われた。 ここまで14勝16敗の9位につけている埼玉上尾メディックスは、13勝17敗で11位のAstemoリヴァーレ茨城と対戦した。GAME1は両チーム譲らない展開で、最終第5セットまでもつれ込む。キャプテン・内瀬戸真実の安定感のあるレシーブや、オクム大庭冬美ハウィのスパイクが光り、フル