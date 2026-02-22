◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックカーリング女子決勝(大会17日目/現地22日)カーリング女子の決勝が22日に行われ、スウェーデンがスイスを下して、2大会ぶりの金メダルを手にしました。5-5で迎えた最終第10エンド、有利な後攻のスウェーデンは、スイスのガードストーン2つとサークル内のストーンもはじく、トリプルテークアウトを成功。重圧のかかるラストショットでは、相手のナンバーワンショットをはじき、6-5で勝利