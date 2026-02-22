スイスを破って金メダルを獲得し、歓喜するハッセルボリ（左端）らスウェーデンチーム＝コルティナダンペッツォ（共同）カーリング女子の3位決定戦はカナダが米国を10―7で下し、銅メダルを獲得した。22日の決勝でスウェーデンがスイスに6―5で勝ち、18年平昌大会以来4度目の頂点に立った。スイスは初優勝がならなかった。（共同）