チームジャパンによるミラノ・コルティナ2026閉幕前記者会見が22日に行われ、大活躍をみせた選手たちのパレード開催について発表しました。日本選手団の伊東秀仁団長は、「4月25日には、メダリストを含むチームジャパンの選手たちがパレードを実施し、日本の皆さんに直接お会いし、感謝をお届けしたいと考えております」と言及。「詳細はまた詳しくご連絡する。夏やったような感じでやれたら」と語りました。チームジャパンは、今