ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のカーリング男子決勝が21日（日本時間22日）に行われ、カナダが英国に9-6で勝利し、3大会ぶりに金メダルを獲得した。“不正投球”疑惑に揺れたなかでの栄冠に、7位だったドイツのメディアも注目している。今大会のカーリングは前代未聞の事態に揺れた。騒動の発端となったのは、13日（同14日）に行われた男子1次リーグのカナダ−スウェーデン戦での出来事。カナダのマーク・ケネ