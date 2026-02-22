ＡＩクリエイティブコンテスト「ＣＯＬＯＴＥＫ（コロテック）」審査発表会が２２日、都内で行われ、国民的歌手・美空ひばりさんの息子・加藤和也氏がＡＩについて語った。全国のＡＩクリエイターが、ひばりさんの代表曲「川の流れのように」のミュージックビデオ（ＭＶ）を制作。最優秀作品賞には「ＡｏＫｉ１０４＆ハスキー部長」のＭＶが輝いた。審査員を務めた加藤氏は「皆さんの作品を心ゆくまで堪能させていただいた」と