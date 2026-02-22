ＡＩクリエイティブコンテスト「ＣＯＬＯＴＥＫ（コロテック）」審査発表会が２２日、都内で行われた。全国のＡＩクリエイターが、国民的歌手・美空ひばりさん（１９８９年死去）の代表曲「川の流れのように」のミュージックビデオ（ＭＶ）を制作。最優秀作品賞には「ＡｏＫｉ１０４＆ハスキー部長」のＭＶが輝いた。ひばりさんの息子で審査員を務めた加藤和也氏は「皆さんの作品を心ゆくまで堪能させていただいた」と感謝した