お笑いタレントの明石家さんま（70）が21日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜後10・00）に出演。「お笑いの人はやらない方がいい」オシャレを明かした。リスナーからのメールで、さんまがサッカーのワールドカップ期間中は国旗の柄のネイルをしたりすることが明かされた。さんまは「ただもう、爪が傷んで…。ワールドカップが終わったら消してんけど、そしたら爪がボコボコになってん。本当に傷むよな」と語った