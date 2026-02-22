中国電力が使用済み核燃料中間貯蔵施設の建設を計画している山口県上関町の長島＝18日中国電力が使用済み核燃料中間貯蔵施設の建設を計画している山口県上関町で、任期満了に伴う町議選（定数10）が投開票され、計画賛成派5人が当選確実とした。一方、反対派は3人全員が当選確実。計画が浮上してから初の町議選で、賛否が最大の争点。今後町は受け入れの可否を検討し、建設を容認すれば原発敷地外としては青森県むつ市にある施設