“NMB48のスポーツ番長”こと坂下真心（20）が22日、大阪市内で行われた「大阪マラソン2026」に出走も、ゴール目前で完走を逃した。昨年は完走したが、残り1キロを過ぎた地点で無念のリタイアとなった。自身のX（旧ツイッター）を更新し、「沿道やコースでの応援ありがとうございました。全部に応えることができず心残りですがとても力になりました」と感謝。「ラスト1キロ弱で脱水症状で意識がなくなり、そのまま救急車で搬送され