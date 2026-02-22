◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」日本１３―３ソフトバンク＝７回降雨コールド＝（２２日・ひなたサンマリンスタジアム宮崎）ソフトバンク・小久保裕紀監督が、１３失点を喫した投手陣は問題がないと強調した。初回の攻撃で２死一、三塁から山川の中前適時打で先制に成功。流れを握ったかに思われたが、裏の守備で先発の前田悠が３連打を含む５安打を打たれて４失点し、逆転を許した。１回２／３で７安打を許した