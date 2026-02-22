任期満了に伴う熊本県南関町の町長選挙は、22日に投開票され、現職の佐藤安彦氏（64）が4選を果たしました。 【写真を見る】＜速報＞南関町長選挙現職の佐藤氏が4選を果たす熊本県 2014年以来、12年ぶりの選挙戦となった南関町の町長選挙は、現職の佐藤安彦氏（64）が、新人で前町議の西田恵介氏（55）を破り、4選を決めました。 当選 佐藤安彦氏 無・現 2971票 西田恵介氏 無・新 1953票 今回