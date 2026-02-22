エレベーターが急停止した東京スカイツリー付近に集まった緊急車両＝22日夜、東京都墨田区東京都墨田区の東京スカイツリーで22日午後8時20分ごろ、「エレベーターが止まり、閉じ込められた」と119番があった。警視庁によると、地上約30メートルで急停止し、20人ほどが乗っているという。けが人の情報はない。施設を運営する東武タワースカイツリーによると、停止したのは地上350メートルにある「天望デッキ」までをつなぐエレ